В Европе рассказали, когда Украина еще раз получит шанс на Ассоциацию

Литовский премьер Альгирдас Буткевичус заявил, что не надеется на подписание в пятницу, 29 ноября, на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Об этом он сказал в столице Литвы, сообщает УНИАН.

По словам главы литовского правительства, следующий шанс для подписания соглашения будет "через два года".

"Подпишет ли Украина соглашение завтра? Нет! Я думаю, что нужно еще поработать. Думаю, еще где-то года два нужно будет поработать до подписания", - заметил Буткевичус.

Ранее "Главред" сообщал, что комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле назвал крайний срок для решения судьбы Соглашения – это утро пятницы, 29 ноября.

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