Саммит в Вильнюсе: Кокс и Квасьневский готовы продолжить миссию в Украине

Миссия Кокса-Квасьневского готова продолжить работу в Украине, если соответствующее решение будет принято Европарламентом.

Об этом сказал бывший президент Европарламента Пэт Кокс в Вильнюсе перед началом Форума гражданского общества, который проходит в рамках саммита "Восточного партнерства", передает УНИАН.

"Мы готовы, в принципе, но это не наше решение", - сказал он. При этом он подчеркнул, что они с Александром Квасьневским оба готовы, но все будет зависеть от обстоятельств.

"Это все будет (зависеть от) решения Европарламента, и все будет зависеть от обстоятельств. На этой неделе они одни, на следующей неделе - могут быть другие".

Вопрос, подпишет ли Украина Соглашение с ЕС, Кокс переадресовал Президенту Украины Виктору Януковичу.

По словам Кокса, ЕС сделал все возможное для подписания Соглашения об ассоциации. Но Украина приняла другое решение, и ЕС уважает выбор суверенного государства.

"Сегодня существует три варианта – "нет", "возможно" и "да". По-моему, ответ (Украины —ред) сейчас "может быть". И мы это уважаем", - сказал Кокс.

Кокс также надеется, что Евросоюз продолжит следить за состоянием здоровья экс-премьера Юлии Тимошенко.

"Я надеюсь, что ЕС продолжит следить за состоянием ее здоровья", - сказал Кокс, заметив, что очень важно убедиться, что состоянием здоровья и условиями пребывания Тимошенко заботятся.

Говоря о перспективах подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, Кокс выразил надежду, что процесс будет продолжен.

"Я надеюсь, что это не конец истории, у меня нет никаких сомнений, что двери для Украины останутся открытыми", - сказал он.

Напомним, 28 ноябряв Вильнюсе начался саммит "Восточного партнерства", на котором планировалось подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.



Однако 21 ноября правительство Украины приняло распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения. В связи с этим в Украине начались массовые акции протеста и митинги - Евромайданы.



фото: president.lt