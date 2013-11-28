Вопрос по Украине на саммите в Вильнюсе рассмотрят отдельно

На саммите "Восточного партнерства" вопрос по Украине будет рассматриваться отдельно в связи ситуацией, которая сложилась с паузой в процессе подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины из фракции "Батькивщина" Леся Оробец.

"На встрече руководителей комитетов по иностранным делам парламентов стран ЕС вопрос Украины будет рассматриваться отдельно с 14:00 по 15:30 по киевскому времени. Выступать будут Пэт Кокс, Виталий Калюжный (глава комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины, - ред.), Виталий Кличко ( лидер фракции УДАР - ред.), Елмар Брок (глава комитета по иностранным делам Европарламента, - ред.)", - написала Оробец.

Напомним, 28 ноября в Вильнюсе начался саммит "Восточного партнерства", на котором планировалось подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

21 ноября правительство официально отказалась от ассоциации с ЕС. Тем не менее, Президент Виктор Янукович прилетел в Вильнюс для проведения переговоров с представителями Евросоюза.

На саммите Восточного партнерства Грузия парафировала Соглашение об ассоциации с ЕС.