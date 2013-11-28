Польша советует Украине не торговаться с ЕС, а брать пример с Молдовы

Украине не нужно было торговаться с ЕС, а провести реформы в стране и тем приблизиться к Европе, как это делает Молдова.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорски газете Rzeczpospolitа.

"Для Украины лучшим примером должна быть Молдова, которая не торгуется, а провела реформы, благодаря которым получает от ЕС помощь на человека на уровне кандидатов в члены. Она большего достигла, чем Украина и в деле упрощения виз", - напомнил Сикорски.

Дипломат также посоветовал Украине не ждать уступок в выполнении условий ЕС, а, как Польша в 90-х, просто провести реформы.

Он также пояснил, что ЕС предоставляет прямую помощь лишь в ограниченных объемах, но значительно помогает привлечь мощные иностранные инвестиции.

"Если бы Украина модернизировала экономику, то темой сейчас не был бы ни газ, ни миллиард, ни 10 или 20 миллиардов евро, а только, как лучше привлечь иностранные инвестиции, повысить конкурентность и модернизировать страну", - сказал Сикорски.

Сикорски также отметил, что ЕС не будет торговаться с Россией за Украину.

"Есть единственная успешная стратегия присоединения, что и для кандидатов тоже хорошо, - это внедрение стандартов, успешных образцов европейского права. Мы не будем спорить с Россией, кто больше даст. Не об этом идет речь при европейской интеграции", - сказал он.

По его словам, у России есть больше рычагов влияния, потому что "для нее эта игра - приоритет номер 1. Для ЕС, как целости, это важное дело, но не жизненно".

По его словам, Соглашение об ассоциации с Украиной вряд ли подпишут в Вильнюсе, хотя там будет высочайшее представительство стран членов, что позволит провести переговоры на самых высоких уровнях.

Напомним, 28 ноября в Вильнюсе начался саммит "Восточного партнерства", на котором планировалось подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.



21 ноября правительство официально отказалась от ассоциации с ЕС. Тем не менее, Президент Виктор Янукович прилетел в Вильнюс для проведения переговоров с представителями Евросоюза.



На саммите "Восточного партнерства" Грузия парафировала Соглашение об ассоциации с ЕС.

Также сообщалось, что на встрече руководителей комитетов по иностранным делам парламентов стран ЕС вопрос Украины будет рассматриваться отдельно с 14:00 по 15:30 по киевскому времени.

