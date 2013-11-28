Лидеры Европы заявили о готовности подписать Ассоциацию с Украиной

Председатель Евросовета Херман ван Ромпей и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу хотят на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе встретиться с Президентом Виктором Януковичем, чтобы подтвердить: Евросоюз по-прежнему расположен подписать с Киевом соглашение об ассоциации.

Об этом рассказала в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Пиа Хансен, сообщает "Интерфакс-Украина".

Соглашение, по ее словам, может быть подписано, "когда условия (поставленные Евросоюзом – Ред.) будут выполнены".

Встреча может состояться в четверг, 28 ноября, перед рабочим ужином, которым откроется саммит. Хансен отметила, что это будет первый контакт на таком уровне после событий, связанных с приостановлением Киевом процесса подготовки соглашения.

Стороны подведут итог ситуации и обсудят в прямом диалоге будущие этапы в отношениях сторон, сказала представитель Еврокомиссии.

Ранее "Главред" сообщал, что на Вильнюсском саммите вопрос по Украине будет рассматриваться отдельно в связи ситуацией, которая сложилась с паузой в процессе подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.