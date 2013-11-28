Вопрос Ассоциации решат сегодня вечером - регионал

Сегодня, 28 ноября, вечером на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе будет решаться вопрос, подпишут Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Об этом написал на своей страничке в Twitter журналист Сергей Андрушко, со ссылкой на главу комитета по иностранным делам Верховной Рады народный депутат от Партии регионов Виталия Калюжного.

"Я уверен, сегодня еще вечером будут решать, подпишут ассоциацию или нет", - сказал нардеп.

Напомним, 28 ноября в Вильнюсе начался саммит "Восточного партнерства", на котором планировалось подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.



21 ноября правительство официально отказалась от ассоциации с ЕС. Тем не менее, Президент Виктор Янукович прилетел в Вильнюс для проведения переговоров с представителями Евросоюза.



На саммите "Восточного партнерства" Грузия парафировала Соглашение об ассоциации с ЕС.

Ранее "Главред" сообщал, что на Вильнюсском саммите вопрос по Украине будет рассматриваться отдельно в связи ситуацией, которая сложилась с паузой в процессе подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.