Украина и Евросоюз готовят альтернативу Соглашению об ассоциации - Яценюк

Украина и Евросоюз в настоящее время готовят документ, альтернативный Соглашению об ассоциации.
В настоящее время Украина и Евросоюз ведут подготовку к подписанию документа, альтернативного Соглашению об ассоциации.
Об этом заявил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, выступая на Форуме гражданского общества в Вильнюсе, передает "Украинская правда".
Политик заявил, что ему стало известно о попытках подготовить некую совместную декларацию всех сторон, которая будет заменой Соглашению об ассоциации.
В то же время он отметил, что "это фактический кидок всего западного мира такими совместными заявлениями".
Напомним, как сообщал "Главред", сегодня, 28 ноября, в Вильнюсе начался саммит "Восточного партнерства", на котором ранее ожидалось подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.