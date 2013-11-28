Украина и Евросоюз готовят альтернативу Соглашению об ассоциации - Яценюк

В настоящее время Украина и Евросоюз ведут подготовку к подписанию документа, альтернативного Соглашению об ассоциации.

Об этом заявил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, выступая на Форуме гражданского общества в Вильнюсе, передает "Украинская правда".

Политик заявил, что ему стало известно о попытках подготовить некую совместную декларацию всех сторон, которая будет заменой Соглашению об ассоциации.

В то же время он отметил, что "это фактический кидок всего западного мира такими совместными заявлениями".

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня, 28 ноября, в Вильнюсе начался саммит "Восточного партнерства", на котором ранее ожидалось подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.