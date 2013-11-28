ЕС должен подписать Ассоциацию с Украиной без освобождения Тимошенко - президент Польши

Евросоюз должен подписать Соглашение об ассоциации с Украиной без освобождения экс-премьера Юлии Тимошенко.

Об этом заявил президент Польши Бронислав Коморовский передает УНИАН.

По его мнению, это позволит решить ее вопрос в будущем, а сама она призывает к реализации собственно такого варианта.

"Поддерживаю способ мышления Юлии Тимошенко, которая говорит: сначала подписать Соглашение об ассоциации, а позже это принесет эффекты, в частности для решения ее проблем", - сказал он.

По словам Коморовского, он не чувствует себя обманутым Президентом Виктором Януковичем. "Нет, это вообще странное понятие в политике, где априори известно о наличии скрытых намерений в каждой ситуации. Я знаю Президента Януковича пару лет, со времен, когда он был еще в оппозиции, и знаю одно - что он всегда будет руководствоваться своим интересом, своей политической силы и своего государства, потому нет места на что-то такое, как обман", - отметил Коморовский.

Президент Польши также заверил, что и в дальнейшем поддерживает европейскую интеграцию Украины, отметив, что видит большой прогресс на этом пути.

Он обратил внимание на то, что количество сторонников евроинтеграции в Украине во времена президентства Януковича возросли до 50% с более 20%.

Янукович "не разыграл эффективно" дело с европейской интеграцией Украины, о приостановке которой неожиданно объявило украинское правительство, считает президент.

"Проиграна ли битва - увидим. Битва продолжается не только в Украине. Битва – это, скорее, испытание... Это Евросоюз отвечает на ожидания других государств, других обществ. Это не то, что мы должны с кем-то драться за будущее Украины", - добавил он.

Как сообщалось ранее, Тимошенко готова сидеть в тюрьме ради ассоциации Украины с ЕС.

Напомним, европейские лидеры заявили о готовности подписать Ассоциацию с Украиной.

Ранее "Главред" сообщал, что на Вильнюсском саммите вопрос по Украине будет рассматриваться отдельно в связи ситуацией, которая сложилась с паузой в процессе подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, 28 ноября в Вильнюсе начался саммит "Восточного партнерства", на котором планировалось подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.



На саммите "Восточного партнерства" Грузия парафировала Соглашение об ассоциации с ЕС.