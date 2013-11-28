Европа пророчит Украине судьбу Беларуси и зависимость от Кремля

В Евросоюзе предостерегли Украину: нынешний курс официального Киева приведет его к повторению судьбы Беларуси.

Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, со ссылкой на The Baltic Course передает "Новый регион".

"Конкурентоспособность страны будет уменьшаться, процесс демократизации будет замедляться, а зависимость от Кремля будет увеличиваться", – считает она.

Также Грибаускайте добавила, что это может привести Украину к тому, что она разделит "судьбу, подобную Беларуси, которая практически полностью зависит от Москвы".

Президент Литвы настаивает на том, что "украинские лидеры должны взять на себя ответственность за неподписание Соглашения об ассоциации между Киевом и ЕС".

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня, 28 ноября, в Вильнюсе открылся саммит "Восточного партнерства" – проекта по развитию интеграции Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Беларусью.

Ожидалось, что в Вильнюсе будет подписано Соглашение об ассоциации Украины и ЕС, однако 21 ноября Кабмин приостановил подготовку к подписанию документа и заявил о намерении сближаться с Россией.