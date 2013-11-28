"Свобода" заявила об аресте еще одного активиста Евромайдана

В четверг, 28 ноября, в Киеве неизвестные лица в штатском посреди улицы задержали активиста горорганизации ВО "Свобода" Романа Биленького.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Свободы" сообщает УНИАН.

"Лица, задержавшие "свободовца", не представились, а просто схватили его и доставили в Шевченковский районный отдел милиции, где он находится в данный момент", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в отдел милиции, расположенный по адресу: ул. Герцена, 9, для выяснения причин и обстоятельств задержания националиста отправились руководители киевской "Свободы" и нардеп Андрей Ильенко.

Пока причины задержания свободовца не известны, однако есть основания считать, что это состоялось в связи с его участием в Евромайдане, который проходит в столице, сообщили в партии.

Ранее "Главред" сообщал, что 27 ноября Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток двух свободовцев, которые принимали участие в Евромайдане в Киеве. В частности, на время досудебного следствия арестованы киевлянин Виталий Благодарный и Олег Маляш из Львовской области.

Фото: Facebook Александа Аронца