Катеринчук призвал ЕС ввести безвизовый режим для украинцев

"Слова об открытой двери для Украины по евроинтеграции, которые прозвучали сегодня в этом зале, заслуживают внимания и создают почву для надежд на лучшее. Однако я призываю Европейский Союз, несмотря на все трудности, которые сейчас существуют в наших отношениях, уже в следующем году ввести безвизовый режим для наших граждан".

Об этом во время дискуссии по вопросу Украини на саммите стран-членов ЕС, проходящем в Вильнюсе, сообщил присутствовавший на нем лидер Европейской партии Украины, народный депутат Николай Катеринчук, собщает пресс-служба политсилы.



"Другим вопросом, который должен завтра принять саммит - это определить конкретную следующую новую дату, когда Соглашение об ассоциации Украины с ЕС может быть подписано. И эту дату завтра должны озвучить украинские власти", - подчеркнул Николай Катеринчук.



"Вильнюсский саммит подтверждает готовность Европейского союза к общему будущему с Украиной" , - отметил политик.



"Во время дискуссии из уст европарламентариев прозвучал четкий месседж о том, что подписание Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли не отменяется и станет возможным уже в ближайшее время", - добавил Николай Катеринчук.