Украина обречена на сотрудничество с Таможенным союзом - МИД Казахстана

Украина обречена на сотрудничество с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

Об этом заявил представитель МИД Казахстана Ануар Таналинов, передает РИА Новости.

"Я думаю, что Украина просто обречена на те или иные формы сотрудничества с Таможенным союзом", — отметил он.

При этом дипломат подчеркнул, что членство Киева в Таможенном союзе должно быть выбором украинского народа, который нельзя предугадывать.

"Могут быть различные варианты, мы еще пока не можем стопроцентно сказать, каким будет содержание договора о Евразийском союзе 2015 года, процесс согласования еще идет", — пояснил он.

Таналинов отметил, что если этот договор будет выгодный, интересный и удобный, то Евразийский союз станет очень привлекательным и не только для Украины.

"А если мы договоримся, что кроме членства, будут какие-то промежуточные формы сотрудничества, то это может придать дополнительной привлекательности", — добавил он.

Таналинов также подчеркнул, что рано или поздно Европейский и Евразийский союзы начнут активно взаимодействовать.

"Мы строим Евразийский союз, чтобы сотрудничать со всем миром, и мы будем поэтапно развивать наши контакты", — сказал он.

Также дипломат отметил, что сама жизнь диктует ЕврАзЭС необходимость гармонизации подходов, чтобы когда-то прийти к глобальному экономическому пространству, построенному на лучших образцах свободного и рационального рынка.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее в Евросоюзе предостерегли Украину, что ее нынешняя политика приведет к повторению судьбы Беларуси, которая в настоящий момент практически полностью зависит от Кремля.