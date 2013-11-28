Опубликован проект решения саммита "Восточного партнерства" по Украине

В четверг, 28 ноября, на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе был подготовлен проект заключительной декларации относительно Украины, в которой будет сказано, что стороны "преданы обязательству" подписать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает "Украинская правда".

В то же время в проекте, по состоянию на четверг, полностью отсутствует упоминание о России. Не исключено, что во время проведения самого саммита в проект будут вноситься изменения.

Декларация называется "Восточное партнерство: дорога вперед".

Участники Вильнюсского саммита оценили прогресс Восточного партнерства со времени Варшавского саммита, прошедшего в сентябре 2011 года, и договорились об амбициозной повестке дня на будущее.

Признавая и приветствуя достигнутый прогресс, участники саммита также призывают, что еще многое должно быть сделано для решения существующих проблем на пути демократии, уважения основных свобод и верховенства права.

Участники саммита отметили решение украинского правительства временно приостановить процесс подготовки для подписания Соглашения об ассоциации и ЗВТ.

Они также отметили беспрецедентную публичную поддержку политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС.

Украина и ЕС подтвердили свои обязательства подписать Соглашение об ассоциации на основе решительных действий и ощутимого прогресса в трех сферах, отмеченных на саммите Украина-ЕС в 2013 году. В этом отношении уже был достигнут важный прогресс.

Ранее "Главред" сообщал, что на Вильнюсском саммите вопрос по Украине будет рассматриваться отдельно в связи ситуацией, которая сложилась с паузой в процессе подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.