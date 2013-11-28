На Евромайдан в Киеве пришла многотысячная колонна студентов: опубликованы фото

В четверг, 28 ноября, в Киеве около 5 тысяч студентов выстроились в одну колонну на улице Владимирской и отправились в направлении Майдана Независимости для участия в акции Евромайдан. По данным очевидцев, колонна в итоге разрослась до 15 тысяч участников.

Сегодняшний сбор студентов проходил возле памятника Тарасу Шевченко. В акции участвуют студенты из Киевского национального университета им. Шевченко, Национального педагогического университета им. Драгоманова, Национального медицинского университета им. Богомольца, Лингвистического университета, Киевского национального экономического университета и Киево-Могилянской академии и других вузов, сообщает УНИАН.

Митингующие шли по тротуару, а рядом с ними ехала машина со звукоусилительной техникой, из которой звучали песни украинских исполнителей и лозунги в поддержку евроинтеграции.

Впереди колонны участники митинга держат баннер, на котором написано "Молодежь нации за евроинтеграцию".

У студентов в руках национальные флаги и флаги Европейского Союза. Митингующие скандируют "Студенческая забастовка" и "На Майдан".

Участники акции утверждают, что их 15 тысяч. По данным милиции, в студенческом шествии приняли участие около 3 тыс. человек.

Ранее "Главред" сообщал, что 27 ноября около 5 тысяч студентов пришли колонной на Майдан Независимости, где продолжается акция в поддержку евроинтеграции Украины.

Фото: @HromadskeTV, kyivpost.com, @ChristopherJM, @unitednf_UA, @crowz1602