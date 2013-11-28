Европа предупредила Украину об утрате доверия

Президент председательствующей в Евросоюзе Литвы Даля Грибаускайте заявила, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС зависит исключительно от украинского руководства, и предупредила Киев о том, что приостановка евроинтеграции приводит к частичной утрате доверия.

Об этом она заявила в интервью "Евроньюз" в Вильнюсе, сообщает УНИАН. В то же время, Грибаускайте выразила уверенность в том, что Соглашение, рано или поздно, будет подписано.

"Рано или поздно, Украина подпишет это Соглашение, я надеюсь. Но не обязательно это произойдет в Вильнюсе. Все зависит только от украинского руководства. Исключительно от него", - сказала президент Литвы.

Отвечая на вопрос о том, остается ли препятствием для Ассоциации дело экс-премьера Юлии Тимошенко, она отметила, что этот вопрос не является таким актуальным, как раньше.

"Сегодня украинское руководство говорит только об экономике, финансовой ситуации, экономическом давлении и торговом давлении внешнем. Это было основой для приостановления работы над Соглашением, и это было решение украинского руководства", - сказала Грибаускайте и выразила сожаление, что длительные переговоры по Ассоциации могут не привести к ее подписанию.

"Все эти годы переговоры были очень успешными по Соглашению, а сегодня мы можем сказать, что частично утрачено доверие к Украине", - предупредила Киев Грибаускайте.

Напомним, ранее Украина решила приостановить процесс своей евроинтеграции, сославшись, в частности, на то, что ЕС не компенсирует нашей стране потери от ухудшения торговых отношений с Россией и странами СНГ.

"Как только мы выйдем на тот уровень, который будет нам комфортен, когда он будет отвечать нашим интересам, когда мы договоримся на нормальных условиях, тогда будем вести разговор о подписании (Соглашения об ассоциации - ред.)... Вопрос подписания Соглашения, безусловно, не снимается с повестки дня, но сегодня мы не можем дать ответ, когда мы подойдем к нему", - объяснил в своем недавнем интервью Президент Виктор Янукович.

В то же время, европейские политики неоднократно выражали разочарование таким решением Киева. А в Украине начались массовые протесты против остановки евроинтеграции - Евромайдан.