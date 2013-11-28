На Евромайдане заявили о рекордном количестве участников: опубликованы фото

Евромайдан в центре Киева установил новый рекорд по количеству участников для вечера буднего дня.

Об этом со ссылкой на организаторов акции сообщает "ЛИГАБизнесинформ".

По их данным, в центре Киева собралось несколько десятков тысяч человек – они не помещаются на Майдане, и им было разрешено занять одну полосу проезжей части Крещатика.

Вдоль разделительной полосы выстроились около 50 сотрудников милиции, которые не выпускают людей на проезжую часть.

Позже милиция все же попросила людей сойти с проезжей части улицы.

Основная проблема "вечернего Майдана" - металлический забор, установленный на площади для монтажа новогодней елки и рождественского городка.

Под песню Святослава Вакарчука "Вставай!" Майдан зажег фонарики, приветствуя новых протестующих – киевских студентов. Кроме того, со сцены постоянно звучат призывы не поддаваться на провокации.

Главный лозунг организаторов: "Наша сила – в неприменении силы".

Напомним, 21 ноября Кабмин принял решение о приостановке подготовки к заключению соглашения с ЕС.

После этого сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста.

В воскресенье, 24 ноября, на Майдан Независимости в Киеве вышли более 100 тысяч митингующих.

Фото: "ЛИГАБизнесинформ", Facebook.com/ЄвроМайдан