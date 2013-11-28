Янукович прибыл в Вильнюс и встретился с лидерами ЕС

Президент Украины Виктор Янукович прибыл в Вильнюс на саммит "Восточного партнерства".

Сразу же после прибытия началась его встреча с президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу и президентом Европейского Совета Германом ван Ромпеем, сообщает пресс-служба главы государтсва.

По состоянию на 19:50 эта встреча завершилась, однако никаких подробностей в пресс-службе не сообщили.

Известно лишь, что лидеры ЕС пытались убедить Януковича в необходимости подписания Соглашения об ассоциации, сообщает УНИАН со ссылкой на евродепутата, вице-президента Европейской народной партии Яцека Сариуша-Вольского, лидеры ЕС намерены убедить украинского Президента подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Европолитик отметил, что на встрече фракции партии в Вильнюсе, в которой приняли участие Баррозу и ван Ромпей, а также шесть президентов и премьер-министров стран ЕС, главными вопросами были Украина и Соглашение об ассоциации. "Тон нашей дискуссии был скорее пессимистическим, хотя предложение Евросоюза относительно Соглашения об ассоциации лежит на столе", - сказал Сариуш-Вольский.

"Мы обсудили то, что будет после Вильнюса, и также то, что нам делать с российским давлением, потому что, похоже, не будет подписания соглашения с Украиной", - также сообщил он.

По словам Сариуша-Вольского, сейчас существуют три сценария развития событий. Первый - "каким-то чудом" Соглашение об ассоциации будет подписано, второй - Украина будет равноудаленной между Евросоюзом и Таможенным союзом, "тогда Соглашение об ассоциации будем подписывать с новым Президентом после 2015 года, с Президентом, который будет иметь сильную демократическую легитимность", отметил евродепутат. Третьим сценарием, по его мнению, является "самый худший вариант - Украина присоединяется к Таможенному союзу.

При этом второй сценарий Сариуш-Вольский считает наиболее вероятным.

Напомним, ранее сам Виктор Янукович заявлял, что Украина вернется к вопросу подписания Соглашения об ассоциации с ЕС тогда, когда для этого будут созданы условия, прежде всего, экономические.

До этого решение приостановить евроинтеграцию принял украинский Кабмин.