Меркель: завтра Соглашение об ассоциации с Украиной не подпишут

Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза в Вильнюсе подписано не будет.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель накануне открытия саммита, передает УНИАН.

"У меня нет надежд на завтра, что будет подписано соглашение с Украиной", - заявила она.

При канцлер добавила, что двери ЕС для Украины остаются открытыми.

Напомним, в 19:00 в Вильнюс прибыл Президент Украины Виктор Янукович.

С ним сразу же встретились председатель Европейского совета Герман ван Ромпей и президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, которые пытаются убедить его в необходимости подписания документа.