Меркель: завтра Соглашение об ассоциации с Украиной не подпишут

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Ассоциация с Украиной в Вильнюсе подписана не будет.
Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза в Вильнюсе подписано не будет.
Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель накануне открытия саммита, передает УНИАН.
"У меня нет надежд на завтра, что будет подписано соглашение с Украиной", - заявила она.
При канцлер добавила, что двери ЕС для Украины остаются открытыми.
Напомним, в 19:00 в Вильнюс прибыл Президент Украины Виктор Янукович.
С ним сразу же встретились председатель Европейского совета Герман ван Ромпей и президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, которые пытаются убедить его в необходимости подписания документа.