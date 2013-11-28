Вакарчук выступил на Евромайдане

Одним из участников Евромайдана в центре Киева стал музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

В своем выступлении Вакарчук, в частности, отметил, что "Европа - это ценности, а главная ценность - это свобода".

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, 22 ноября во время концерта "Океана Эльзы" в Москве песню, посвященную Украине, вместе с Вакарчуком исполнили тысячи россиян.

Отметим, что сегодня, 28 ноября организаторы Евромайдана заявили о новом рекорде, установленном демонстрантами в центре столицы - вечером буднего дня на митинг пришли "несколько десятков тысяч человек".

Также напомним, что в воскресенье на Евромайдан вышло более 100 тысяч человек - эта акция стала второй по своей численности в истории независимой Украины после Оранжевой революции.

Прямую трансляцию с Евромайдана в Киеве смотрите здесь.