Дочь Тимошенко рассказала о плохом состоянии голодающей матери

Состояние здоровья Юлии Тимошенко, которая продолжает голодовку, требуя от украинской власти подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, плохое.

Об этом заявила дочь экс-премьера Евгения в четверг в Вильнюсе, сообщает РИА Новости.

"Она продолжает голодать уже четвертый день в знак солидарности с Евромайданами. Конечно, ее состояние плохое", - сказала Евгения Тимошенко.

Также она рассказала, что передала европейским лидерам заявление матери, в котором экс-премьер призывает не бросать Украину и подписать Соглашение об ассоциации без решения вопроса о ее освобождении.

Напомним, с таким обращением к европейским политикам Тимошенко выступила в четверг, 28 ноября. Голодовку она объявила еще в понедельник.

Требование освободить Тимошенко раньше было одним из условий получения Украиной Соглашения об ассоциации.

Вместе с тем, Верховная Рада провалила все законопроекты, которые позволили бы обеспечить лечение экс-премьера за границей. А Президент Виктор Янукович в недавнем интервью заявил, что вопрос Тимошенко должен решить суд, а сама она должна просить помилования после того, как компенсирует убытки, нанесенные государству.