Лидеры ЕС отказались комментировать встречу с Януковичем

Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и президент Европейского Совета Герман ван Ромпей не дали комментариев после встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем, которая состоялась на саммите в Вильнюсе вечером в четверг, 28 ноября.

Как сообщает РИА Новости, еврочиновники отказались отвечать на вопросы журналистов, входя во дворец правителей Великого княжества Литовского, где проходит неформальная встреча политиков ЕС.

Кроме того, по данным агентства, неформальная встреча, предваряющая саммит "Восточного партнерства", началась с часовым опозданием.

Вместе с тем, по данным УНН, не прокомментировал вопрос подписания Соглашения об ассоциации и сам Янукович.

Во дворец правителей Великого княжества Литовского, где должен открыться саммит, съехались главы государств и правительств всех 28 стран Евросоюза, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон.

Кроме того прибыли и главы делегаций шести стран-участниц, в частности, украинский Президент.

Напомним, до решения приостановить евроинтеграцию, Украина собиралась подписать на Вильнюском саммите Соглашение об ассоциации с ЕС.

По данным европолитиков, на встрече с украинским президентом лидеры ЕС могли убеждать его все же подписать документ. Больше о саммите в Вильнюсе читайте здесь.