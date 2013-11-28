СМИ назвали новые сроки подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС

Украине предложат подписать Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите в конце февраля-начале марта следующего года.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники. По информации издания, на саммите в Вильнюсе, куда в четверг прибыл Президент Виктор Янукович, согласовывается текст совместной декларации представителей стран ЕС и Украины о дальнейших взаимоотношениях после неподписания Соглашения об ассоциации в ходе завтрашней сессии.

В документе, на который ссылается источник, предполагается подписание Соглашения об ассоциации в ходе следующего саммита Украина-ЕС, который планируется провести в конце февраля-начале марта 2014 года.



Помимо этого, в тексте упоминаются процедуры урегулирования торгово-экономических конфликтов с Россией. При этом документ не предполагает участия в этих переговорах российской стороны.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Соглашение об ассоциации в Вильнюсе, скорее всего, подписано не будет.

Другие европейские политики заявляли, что будут надеяться на успех документа. Больше о саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе читайте здесь.