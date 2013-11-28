Вакарчук на Евромайдане: не смейте опускать руки

Перед митингующими на Евромайдане выступил Святослав Вакарчук, который призвал митингующих "не опускать руки".
Перед митингующими на Евромайдане выступил Святослав Вакарчук, который призвал украинцев "не сметь опускать руки".
Об этом сообщает ЛИГАБизнесИнформ.
"Добрый вечер, европейцы! Добрый вечер, Евромайдан! Сегодня я здесь не как музыкант, а как европеец. Спасибо всем вам, что вы здесь. Спасибо старшему поколению, спасибо младшему поколению, спасибо студентам", - приветствовал он собравшихся.
Также Вакарчук отметил, что евромайданы по всей Украине собираются для того, чтобы защищать свой цивилизационный выбор.
"Украина всегда была и есть в Европе. Я хочу, чтобы мы дружили со всеми – кто сделал европейский выбор, и кто от этого далек. Для меня Евросоюз – это свобода выбора, свобода человека. Свобода сделала Европу тем, чем она является – демократией, рыночной экономикой. Евросоюз - это честь человека, где не имеет значения, сколько у тебя денег и все равны", - подчеркнул он.
Кроме того, в своем выступлении Вакарчук отметил, что "свобода и честь – это то, ради чего мы должны здесь стоять".
"Быть европейцем - это честно выполнять свою работу, порядочность в отношениях с людьми. Сегодня на этом европейском Майдане мы стоим за всех своих близких, за всех, кто говорит по-украински, по-русски, здесь все, кто болеет за "Динамо" и за "Шахтер", кто вообще не смотрит футбол, те, кто голосует за разные партии, и те, кто вообще не ходит на выборы. И именно мы создали этот Майдан, а не политики", - сказал музыкант.
Он добавил, что не мог не прийти на Евромайдан.
"Это проявление своей свободы. Еще одна фундаментальная особенность демократии – необходимость договариваться. Потому независимо от того, чем закончится завтра Вильнюс – не смейте разочаровываться, не смейте опускать рук. Путь в ЕС - он тернистый. Я вижу горящие глаза перед собой. Мы будем с вами отстаивать свои права. Все только начинается. Все будет хорошо", - резюмировал Вакарчук.
После этого, по просьбе участников митинга, Вакарчук а-капелло исполнил песню "Вставай", которой подпевал весь Евромайдан.