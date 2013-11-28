Вакарчук на Евромайдане: не смейте опускать руки

Перед митингующими на Евромайдане выступил Святослав Вакарчук, который призвал украинцев "не сметь опускать руки".

Об этом сообщает ЛИГАБизнесИнформ.

"Добрый вечер, европейцы! Добрый вечер, Евромайдан! Сегодня я здесь не как музыкант, а как европеец. Спасибо всем вам, что вы здесь. Спасибо старшему поколению, спасибо младшему поколению, спасибо студентам", - приветствовал он собравшихся.

Также Вакарчук отметил, что евромайданы по всей Украине собираются для того, чтобы защищать свой цивилизационный выбор.

"Украина всегда была и есть в Европе. Я хочу, чтобы мы дружили со всеми – кто сделал европейский выбор, и кто от этого далек. Для меня Евросоюз – это свобода выбора, свобода человека. Свобода сделала Европу тем, чем она является – демократией, рыночной экономикой. Евросоюз - это честь человека, где не имеет значения, сколько у тебя денег и все равны", - подчеркнул он.

Кроме того, в своем выступлении Вакарчук отметил, что "свобода и честь – это то, ради чего мы должны здесь стоять".

"Быть европейцем - это честно выполнять свою работу, порядочность в отношениях с людьми. Сегодня на этом европейском Майдане мы стоим за всех своих близких, за всех, кто говорит по-украински, по-русски, здесь все, кто болеет за "Динамо" и за "Шахтер", кто вообще не смотрит футбол, те, кто голосует за разные партии, и те, кто вообще не ходит на выборы. И именно мы создали этот Майдан, а не политики", - сказал музыкант.

Он добавил, что не мог не прийти на Евромайдан.

"Это проявление своей свободы. Еще одна фундаментальная особенность демократии – необходимость договариваться. Потому независимо от того, чем закончится завтра Вильнюс – не смейте разочаровываться, не смейте опускать рук. Путь в ЕС - он тернистый. Я вижу горящие глаза перед собой. Мы будем с вами отстаивать свои права. Все только начинается. Все будет хорошо", - резюмировал Вакарчук.

После этого, по просьбе участников митинга, Вакарчук а-капелло исполнил песню "Вставай", которой подпевал весь Евромайдан.