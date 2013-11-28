В Крыму студенты выступили за паузу в евроинтеграции

Евроинтеграционные процессы могут стать серьезным вызовом для украинской экономики. Такого мнения придерживаются активисты молодежных движений, выступившие 28 ноября в прямом эфире Первого Национального телеканала в рамках специального марафона "Європейський час".

"Наша экономика не готова. В связи с евроинтеграционной спешкой мы рискуем разбалансировать отношения с другими партнерами", - заявил во время включения из Симферополя Сергей Лапенко, глава крымской общественной молодежной организации.

Он акцентировал внимание на том, что активная молодежь автономии поддерживает решение Президента Украины о паузе в евроинтеграционных процессах. И отметил, что, несмотря на то, что молодым людям характерно более эмоциональное поведение, в Крыму нет организованных студенческих Евромайданов.

"Молодежь Крыма ведет стандартный учебный процесс", - подчеркнул Лапенко. По его словам, многие предприятия полуострова нацелены на производство товаров, которые в наибольшей степени востребованы на рынках Таможенного союза, а не Европы. Кроме того, процесс беспрепятственного пересечения украинцами и россиянами общей границы для большинства крымчан также является принципиальным моментом.

"Вопрос надо из политической плоскости перевести в экономическую", - сказал глава крымской общественной молодежной организации, полагая, что только в этом случае наша страна может прийти к трезвому и взвешенному решению.

Экономической темы коснулась и выступавшая в студии марафона Ольга Чабанюк, глава профсоюза студентов и аспирантов Киевского Национального экономического университета (КНЭУ). По ее мнению, активизация Украиной евроинтеграционного движения может больно ударить по малому и среднему бизнесу.

"Им нужен экономический шок – для того, чтобы соответствовать европейскому уровню", - заявила Ольга Чабанюк, признавая, что этот процесс потребует дополнительных инвестиций и определенного запаса прочности предприятий.

Глава профсоюза студентов и аспирантов КНЭУ также выступила против политизации процесса, выразив поддержку решению участников студенческого Евромайдана убрать с митингов любую политическую символику.