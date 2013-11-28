Как Янукович прибыл на саммит в Вильнюс: опубликовано видео

Президент Украины Виктор Янукович после встречи с лидерами Евросоюза в "нормальном" настроении приехал на торжественный ужин.

Об этом заявил сам Янукович, отвечая на вопрос журналистов о настроении, передает "Украинская правда".

Украинский лидер последним прибыл на торжественный ужин, организованный в качестве открытия саммита "Восточного партнерства".

На ужин Янукович прибыл после встречи с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и президентом Европейского Совета Германом Ван Ромпеем.

Как сообщал "Главред", 28 и 29 ноября в Вильнюсе проходит саммит "Восточного партнерства", на котором ранее планировалось подписание Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

21 ноября Кабмин решил приостановить процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации с ЕС.

Сразу после информации об этом решении в разных городах Украины начались массовые протесты. В частности, 24 ноября в центр Киева пришли более 100 тысяч человек.

Фото и видео: "Украинская правда"