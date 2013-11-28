Ющенко: Евромайдан делает то, о чем нация мечтала со времен Мазепы

Комментируя акции протеста на Евромайданах по всей стране, третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что восхищен действиями студентов и всех участников этих митингов.

Об этом он заявил в эфире "Эхо Москвы".

"Я образно и сейчас на Майдане, потому что считаю, что люди, которые на Майдане, которые без политических знамен; которые вышли, как граждане Украины, это те люди, с которых надо брать пример, и всячески поддерживать это движение. Это говорит о том, что мы нация, это говорит о том, что "я принимаю решение, что моя доля в моих руках, я ничего ни у кого не хочу просить, это мое решение" и все люди, которые у власти, должны это учитывать и понимать", - подчеркнул Ющенко.

Такжке он заявил, что, по его мнению, участники митинга реализуют "выбор нации" за который билась элита Украины на протяжении 350 лет.

"Мы говорим о судьбе 46 миллионов людей, о выборе нации, мы говорим о политическом процессе, о котором последние 350 лет, начиная от Ивана Мазепы, мечтали и лидеры, и общество", - подчеркнул Ющенко.

Напомним, что сегодня, 28 ноября, организаторы Евромайдана заявили о новом рекорде акции, на которую вечером буднего дня вышли десятки тысяч протестующих.

Перед Евромайданом выступил Святослав Вакарчук и призвал митингующих "не сметь опускать руки".