Новые подробности расстрела инкассаторов в Харькове: милиция нашла второго убитого

Вооруженный налет на инкассаторов в Харькове обрастает новыми подробностями: был найден второй убитый инкассатор, также стало известно, что украденные деньги принадлежали ломбардам, передает "Сегодня".

По данным издания, инкассаторы объезжали ломбарды, расположенные на улице Командарма Корка, и собирались отвезти их деньги в банк.

В то же время пока неизвестно, какую именно сумму похители нападавшие. Кроме того, неизвестно и число нападавших: хотя, по данным милиции, он был один.

Отметим, что ранее сообщалось - налетчики перегородили дорогу инкассаторскому фургону, заставив его остановиться, а после этого расстреляли охранников.

Начальник харьковской милиции, в свою очередь, рассказал, что один из инкассаторов выжил, второй был убит на месте (позже стало известно, что это был водитель - прим. ред.), а третий был похищен нападавшими.

Позже милиция обнаружила тело похищенного - труп был найден в салоне инкассаторской машины, которую бросили в лесопосадке на окружной дороге.

Ведется следствие.

Отметим, что это уже третье кровавое нападение на инкассаторов в текущем году.

15 июля на пустынном участке дороги между Апостолово и Кривым Рогом была найдена инкассаторская машина с двумя трупами: водителя и одного из инкассаторов. Позже выяснилось, что на своих товарищей напал второй инкассатор, который унес сумку с 500 тысячами гривен. Уже на следующий день он был задержан в Запорожье.

12 июля в Николаеве произошла кровавая перестрелка: в результате нападения на инкассаторов один из них был убит, но ответными выстрелами охранники застрелили налетчиков. Позже была найдена еще одна жертва нападения.