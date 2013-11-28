Валенса: Украина заработает огромные деньги, когда станет членом ЕС

Экс-президент Польши Лех Валенса считает, что Украине очень выгодно сближаться с ЕС. В то же время, он понимает, что сейчас Киеву сложно кардинально отойти от России, не получив при этом компенсации от Европы. С этим, а также с неудачно проведенными переговорами политик связал решение Украины приостановить свою евроинтеграцию.

"Я считаю, что плохо проводили переговоры. Именно поэтому однозначного ответа (насчет Соглашения об ассоциации - ред.) нет. Есть аргументы "за" подписание и "против". Но сегодня Европа в разгерметизированном состоянии. После кризиса и принятия новых членов она не вернулась к норме. Сегодня она не является механизмом, который хорошо работает", - сказал Валенса в интервью ТСН.

В то же время, он обратил внимание на то, что "Украина имеет сильную связь, привязку к России". "Если бы Россия обиделась и отделилась от Украины, было бы очень больно. Европейский союз сегодня не в состоянии компенсировать такие убытки. Европейский союз не имеет труб, сырья... Украина находится в сложной ситуации. Вы - народ с чувством собственного достоинства, но, с другой стороны, все понимают зависимость от России. Вы хотите в ЕС, но Евросоюз не может вас обеспечить даже сегодняшним минимумом. У Европы проблемы. Поэтому выбор очень трудный", - отметил политик.

Он признал, что ЕС "не может гарантировать высокие стандарты и компенсации уже сейчас". "Если Россия разорвет связи с Украиной, ваши финансовые потребности стремительно возрастут. И вот эту разницу Европа не сможет компенсировать. У нее сейчас нет на это денег", - объяснил он.

Говоря о выгодах Европы для Украины, Валенса сказал: "Если бы Украина была вмонтирована в Европу, всем было бы хорошо. Вы - страна больших возможностей. Здесь может развиваться сельское хозяйство, другие отрасли. Если бы Украина лучше, эффективнее работала, Россия могла бы на этом заработать. Лучше Украина сможет функционировать в составе ЕС... Европа даже опасается Украины. Вы имеете такую плодородную землю, что могли бы кормить всю Европу. Когда Украина станет членом ЕС, могут обанкротиться польское сельское хозяйство, немецкое, французское и так далее. Такова правда. Именно поэтому уже сейчас надо честно сказать - когда Украина станет членом ЕС, она заработает огромные деньги. Вы будете страной благосостояния".

"Но компромиссом может стать то, что вы откажетесь от производства, например, ручек, каких-то механизмов. Это надо все просчитать. Это философия Союза - что-то вы делаете для нас, а что-то - мы для вас. Это политика уступок. В противном случае никто не заработает", - пояснил политик.

Также, по мнению бывшего президента Польши, Украина очень важна для Европы. "Каждый понимает, что Украина - это большая страна, большое хозяйство. Украина - это большие возможности. Подчеркиваю - нет свободной и полной Европы без Украины. Каждая из сторон это хорошо понимает, только Европа не может себе позволить большие расходы, а Украина не может себе позволить полностью оторваться от России. Никто потом не решит ее проблем", - уверен он.

Валенса также дал прогноз насчет будущего Соглашения об ассоциации с ЕС: "Будет компромисс. Вернутся, подпишут. Проблема в том, как убедить Россию в том, что ей это может быть выгодно. Это главная проблема".

Напомним, Украина ранее заявила о приостановке евроинтеграции, в результате чего, скорее всего, не подпишет Соглашение об ассоциации на саммите "Восточного партнерства", который сейчас проходит в Вильнюсе.