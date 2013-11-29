Янукович рассказал Меркель об "очень сильной России": опубликовано видео

Янукович провел неформальную встречу с Меркель, в которой рассказал, что остался один на один с очень сильной Россией.
Президент Украины Виктор Янукович провел неформальную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Литвы Далей Грибаускайте.
Об этом сообщает "Украинская правда".
Встреча трех лидеров состоялась перед рабочим обедом глав государств и правительств в Вильнюсе, который и открывает саммит "Восточного партнерства".
Среди прочего, Янукович рассказал Меркель, что "экономическая ситуация (в Украине – прим. ред.) очень сложная" и "у нас очень большие угрозы".
"Я хотел бы, чтобы вы меня услышали. Я три с половиной года один, в очень неравных условиях, с очень сильной Россией был один на один", - сказал он канцлеру Германии.
Напомним, как сообщал "Главред" ранее, 29 ноября, в пятницу, в Вильнюсе планировалось подписание Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.
За неделю до этой встречи, 21 ноября, Кабмин решил приостановить подготовку к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, обосновав это потерей российского рынка.
После этого в украинских городах начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.
Фото и видео: "Украинская правда"