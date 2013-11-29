Янукович рассказал Меркель об "очень сильной России": опубликовано видео

Президент Украины Виктор Янукович провел неформальную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Встреча трех лидеров состоялась перед рабочим обедом глав государств и правительств в Вильнюсе, который и открывает саммит "Восточного партнерства".

Среди прочего, Янукович рассказал Меркель, что "экономическая ситуация (в Украине – прим. ред.) очень сложная" и "у нас очень большие угрозы".

"Я хотел бы, чтобы вы меня услышали. Я три с половиной года один, в очень неравных условиях, с очень сильной Россией был один на один", - сказал он канцлеру Германии.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, 29 ноября, в пятницу, в Вильнюсе планировалось подписание Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

За неделю до этой встречи, 21 ноября, Кабмин решил приостановить подготовку к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, обосновав это потерей российского рынка.

После этого в украинских городах начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

Фото и видео: "Украинская правда"