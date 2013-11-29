В Европе подтвердили: Ассоциацию с Украиной в Вильнюсе не подпишут

Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза на Вильнюсском саммите подписано не будет.

Об этом 29 ноября заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, соглашение подписано не будет", - сказал он после переговоров, которые длились до позднего вечера 28 ноября.

Напомним, вчера в Вильнюсе торжественно открылся саммит "Восточного партнерства".

Визит Президента Украины Виктора Януковича начался встречей с европейскими лидерами: главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и президентом Евросоюза Германом ван Ромпеем.

Их встреча длилась полтора часа. После ее окончания еврочиновники молча прошли мимо журналистов, игнорируя многочисленные вопросы.

После этого состоялся разговор Януковича с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в котором украинский президент рассказал об "очень сильной России", с которой он "остается один на один" на протяжении 3,5 лет.