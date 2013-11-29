На митинг в поддержку Кабмина из Николаева отправили 10 автобусов: опубликовано видео

Из Николаева в Киев отправилась группа митингующих, которые примут участие в акции поддержки решения Кабмина приостановить подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом сообщают "НикВести".

Автобусы загружались около 22:00 часов 28 ноября – у офиса Партии регионов на улице Никольской.

Как выяснили журналисты, куратором поездки стал экс-депутат Николаевского областного совета от Партии регионов Анатолий Семенков, а перевозку обеспечила компания "Орион-Авто", владельцем которой является депутат Николаевского городского совета от Партии регионов Валерий Буркун.

Интересно, что вход в автобус велся по списку: сначала называлась фамилия, а потом человек заходил в автобус.

Всего на Киев отправились более 500 человек, каждому из которых было обещано 150 гривен в день.

По словам кураторов, они планируют провести акцию, на Европейской площади в Киеве, где ранее собирались представители оппозиции.

Напомним, как сообщал "Главред", на пятницу, 29 ноября, в Вильнюсе планировалось подписание Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

21 ноября правительство решило приостановить процесс подготовки к заключению этого Соглашения.

В тот же день по всей Украине начались массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

В частности, 24 ноября на Европейскую площадь Киева пришли более ста тысяч участников акции в поддержку евроинтеграции Украины.

Видео: "НикВести"