Президент Литвы о решении Украины: это путь в никуда

Своим решением отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с Европой руководство Украины выбрало путь в никуда.

Такое мнение выразила президент Литвы Даля Грибаускайте, передает "Интерфакс-Украина".

"Украинское правительство сказало, что они не готовы интегрироваться в ЕС и не готовы подписать Соглашение", - констатировала литовский лидер.

Также Грибаускайте подчеркнула, что дальнейшая судьба Соглашения, зависит от решения украинского правительства".

"Это не ЕС разочарован. Я думаю, что сегодня украинское руководство выбрало путь "в никуда", – заявила она.

Кроме того, литовский лидер рассказала, что совместно с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пыталась убедить Президента Украины Виктора Януковича подписать договор об ассоциации и свободной торговле.

"К сожалению, пока кажется, что эти аргументы не достигли ни ушей президента Украины, ни его мысли, и пока мы видим, что позиции еще не изменились", - сказала она.

Также Грибаускайте отметила, что Янукович на встрече пытался предложить трехсторонние переговоры между ЕС, Украиной и Россией, но представители ЕС уже отвергли это предложение ранее.

"Большей частью президент Украины говорил не о договоре, не о его подписании, а об экономических проблемах, которые имеют место сейчас в Украине и которые нужно решать, хотел, чтобы эти проблемы решались сообща и ЕС, и Россией", - рассказала литовский президент.

"Все страны, особенно 12 новых стран-членов, высказались и показали на своем примере, что означают договоры о свободной торговле с Европой, и сближение с Европой, и что за 15 лет 12 новых европейских стран достигли такого прогресса именно потому, что подписали такой договор", - сказала президент.

Напомним, 28-29 ноября в Вильнюсе ожидалось подписание Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза.

21 ноября украинский Кабмин приостановил этот процесс.

Решение правительства вызвало массовые протесты в Украине.