Президент Литвы о решении Украины: это путь в никуда

Президент Литвы прокомментировала решение Украины отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом - это путь в никуда.
Своим решением отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с Европой руководство Украины выбрало путь в никуда.
Такое мнение выразила президент Литвы Даля Грибаускайте, передает "Интерфакс-Украина".
"Украинское правительство сказало, что они не готовы интегрироваться в ЕС и не готовы подписать Соглашение", - констатировала литовский лидер.
Также Грибаускайте подчеркнула, что дальнейшая судьба Соглашения, зависит от решения украинского правительства".
"Это не ЕС разочарован. Я думаю, что сегодня украинское руководство выбрало путь "в никуда", – заявила она.
Кроме того, литовский лидер рассказала, что совместно с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пыталась убедить Президента Украины Виктора Януковича подписать договор об ассоциации и свободной торговле.
"К сожалению, пока кажется, что эти аргументы не достигли ни ушей президента Украины, ни его мысли, и пока мы видим, что позиции еще не изменились", - сказала она.
Также Грибаускайте отметила, что Янукович на встрече пытался предложить трехсторонние переговоры между ЕС, Украиной и Россией, но представители ЕС уже отвергли это предложение ранее.
"Большей частью президент Украины говорил не о договоре, не о его подписании, а об экономических проблемах, которые имеют место сейчас в Украине и которые нужно решать, хотел, чтобы эти проблемы решались сообща и ЕС, и Россией", - рассказала литовский президент.
"Все страны, особенно 12 новых стран-членов, высказались и показали на своем примере, что означают договоры о свободной торговле с Европой, и сближение с Европой, и что за 15 лет 12 новых европейских стран достигли такого прогресса именно потому, что подписали такой договор", - сказала президент.
Напомним, 28-29 ноября в Вильнюсе ожидалось подписание Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза.
21 ноября украинский Кабмин приостановил этот процесс.