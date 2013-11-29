Европа снова потребует от Украины освободить Тимошенко - СМИ

Отказ Украины от избирательного правосудия, в том числе, в вопросе заключенной экс-премьера Юлии Тимошенко, остается условием подписания Киевом Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Евросоюзе.

"Ранее мы определили условия подписания, Украина с ними согласилась. (В частности), мы говорили об избирательном праве. Если Украина хочет подписать Соглашение, ей необходимо выполнить условия", — цитирует источник агентство.

Напомним, уже известно, что Украина отказалась подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе. Европейские лидеры выразили по этому поводу свое разочарование.

Вместе с тем, вопрос освобождения Тимошенко Киев не решил - Верховная Рада не приняла ни одного закона, позволяющего ей выезд на лечение за границу.

Президент Виктор Янукович в недавнем интервью высказал мнение, что вопрос Тимошенко должен решить суд.