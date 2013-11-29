Янукович встретился с Меркель и сказал, что с Ассоциацией "все будет хорошо"

Президент Украины Виктор Янукович на Вильнюсском саммите провел утреннюю встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

При этом никаких подробностей встречи лидеров двух стран не сообщается.

В то же время, на вопрос одного из журналистов о причине неподписания Ассоциации, Янукович ответил - "Все будет хорошо".

Как ожидается, вскоре начнется встреча Януковича с президентом Франции.

Напомним, как сообщал "Главред", вечером 28 октября лидеры Еврокомиссии, а также президенты Германии и Литвы - пытались убедить Януковича изменить решение относительно Ассоциации. Как это было - смотрите на видео.