В Европе все еще надеются на Ассоциацию с Украиной

Глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон продолжает надеяться на подписание Соглашения об ассоциации с Украиной.

Об этом она сказала заявила в ходе общения с журналистами в Вильнюсе, передает "Интерфакс-Украина".

"Конечно, лишь Украина будет решать, что она хочет делать. Но я скажу, что двери Европейского Союза остаются открытыми, потому что мы считаем, что это важно для них и для нас", - сказала она.

"Мы действительно надеемся, что будем двигаться вперед так быстро, как это возможно", - подчеркнула Эштон.

Кроме того, она отметила, что провела продуктивные переговоры с Президентом Украины Виктором Януковичем в рамках саммита "Восточного партнерства".

Напомним, ранее президент Литвы Даля Грибаускайте признала, что документ не будет подписан, поскольку украинского лидера переубедить не удалось.