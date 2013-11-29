Украина не подписала Соглашение об ассоциации: Вильнюсский саммит провален

Вильнюсский саммит "Восточного партнерства" завершился провалом для Украины – Соглашение об ассоциации подписано не было.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Также стало известно, что не была подписана и Декларация о намерениях, которая должна была стать планом действий сторон на пути к Ассоциации.

Причиной тому стали планы Украины продолжать переговоры с ЕС при участии России.

На церемонии закрытия саммита Янукович принял участие в официальном фотографировании.

Как сообщал "Главред" ранее, президент Литвы назвала выбор Украины "дорогой в никуда".