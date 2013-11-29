Евромайдан встретил новость о провале Ассоциации с ЕС криками "Ганьба"

Новости из Вильнюса о провале Украиной подписания Соглашения об ассоциации с ЕС активисты митинга на Майдане Независимости в Киеве встретили криками "Ганьба".

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ситуация на Майдане спокойная, дежурит небольшое число милиционеров, функционируют палатки, в которых активистам выдают горячие чай, кофе и бутерброды.

Организаторы Евромайдана уже сообщили, что на 18:30 назначено вече, участники которого определятся со своими дальнейшими действиями.

Напомним, как сообщал "Главред", Украина провалила Вильнюсский саммит и не подписала ни Соглашения об ассоциации, ни даже Декларации о намерениях.

Перед этим лидеры Литвы, Германии и Евросоюза безуспешно пытались убедить Януковича изменить свое решение относительно Ассоциации.