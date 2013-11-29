Эксперт о провале Соглашения об ассоциации: Кремль провел спецоперацию

Провал евроинтеграции Украины стал результатом "спецоперации" Кремля, и теперь у нашей страны появились новые риски в отношениях с Россией.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил политолог Алексей Гарань. Напомним, в пятницу, 29 августа, на саммите в Вильнюсе Украина не подписала не только Соглашения об ассоциации, но и никаких других документов, таким образом, фактически остановив свою евроинтеграцию.

Говоря о дальнейшем развитии ситуации, эксперт спрогнозировал: "Россия может пойти на уступки в краткосрочной перспективе, но не стратегически. Эта игра будет рискованной не только для страны, но и для самого Януковича", который, по его мнению, "пал жертвой своих фобий (и по Европе, и по Тимошенко, и относительно будущих выборов), на которых удачно сыграл Кремль".

Гарань также отметил, что Кремль "в очередной раз провел спецоперацию против Украины. Кто-то в России, а, может, и в Украине, получит звездочки Героя России".

Говоря же о последствиях провала евроинтеграции, политолог сказал: "Мы не должны углублять противостояние в стране. Это то, чего от нас хочет Россия".

Напомним, на Вильнюсском саммите Украина не подписала никаких документов с ЕС. Больше о провале евроинтеграции читайте в спецтеме "Главреда".