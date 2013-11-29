На "анти-Евромайдан" в Киеве свозят "спортсменов": опубликованы фото

На митинги, которые пройдут в противовес Евромайдану, уже прибыли "спортсмены" из разных регионов Украины.
Об этом сообщает "Украинская правда".
В частности, автобусами оказалась заполнена улица Старонаводницкая. Из них выходят молодые люди с государственными флагами Украины и флагами Партии регионов.
Всего журналисты насчитали около сотни автобусов, которые также стоят на бульварах Дружбы народов и Леси Украинки.
Стоит отметить, что у Кабмина собралось много автобусов с "Беркутом", судя из разных регионов Украины, в частности из Луганска.
Возле метро "Арсенальная" журналисты заметили группу агрессивно настроеных "спортсменов".
Напомним, ранее стало известно, что Партия регионов собирается провести митинг в противовес Евромайдану.
Отметим, что на сегодня запланирован митинг сторонников евроинтеграции.
Прибывшие активисты, судя по всему, проведут свой митинг на Европейской площади, его начало запланировано на 12.00.
В настоящий момент перекрыт проезд к Европейской площади со стороны Подола.
Напомним, что 24 ноября на Евромайдан в центре Киева собралось более 100 тысяч человек.