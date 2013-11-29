На "анти-Евромайдан" в Киеве свозят "спортсменов": опубликованы фото

В Киев прибыло множество автобусов с участниками акций, которые пройдут в противовес Евромайдану.

Об этом сообщает "Украинская правда".

В частности, автобусами оказалась заполнена улица Старонаводницкая. Из них выходят молодые люди с государственными флагами Украины и флагами Партии регионов.

Всего журналисты насчитали около сотни автобусов, которые также стоят на бульварах Дружбы народов и Леси Украинки.

Стоит отметить, что у Кабмина собралось много автобусов с "Беркутом", судя из разных регионов Украины, в частности из Луганска.

Возле метро "Арсенальная" журналисты заметили группу агрессивно настроеных "спортсменов".

Напомним, ранее стало известно, что Партия регионов собирается провести митинг в противовес Евромайдану.

Отметим, что на сегодня запланирован митинг сторонников евроинтеграции.

Прибывшие активисты, судя по всему, проведут свой митинг на Европейской площади, его начало запланировано на 12.00.

В настоящий момент перекрыт проезд к Европейской площади со стороны Подола.

Напомним, что 24 ноября на Евромайдан в центре Киева собралось более 100 тысяч человек.