Янукович рассказал, когда Украина намерена подписать Соглашение об ассоциации с ЕС

Украина рассчитывает подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в ближайшей перспективе.

Об этом заявил Президент Виктор Янукович, выступая на пленарном заседании саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе, сообщает пресс-служба главы государства.



"Я подтверждаю намерения Украины в ближайшей перспективе подписать Соглашение об ассоциации", - сказал Янукович. Он также напомнил, что Украина и Евросоюз уже более шести лет идут непростым курсом переговоров и поиска компромиссов. Президент уверен, что на этом пути осталось сделать лишь несколько решающих шагов.



"Речь идет о необходимости подготовки предпосылок, которые обеспечат максимальные результаты от имплементации Соглашения", - пояснил он.

Также Янукович выразил уверенность в том, что Украина и ЕС достойно пройдут этот завершающий этап. "Его главной задачей должно быть осуществление программы совместных мер, направленных на адаптацию экономики Украины к новым реалиям", - сказал глава государства.

Янукович подчеркнул, что Украина сегодня должна, в том числе, в связи с новыми торгово-экономическими обстоятельствами, готовиться не только к своевременной имплементации Соглашения об ассоциации, но и к минимизации негативных последствий начального периода, которые, по его словам, ощутят на себе наименее защищенные украинцы.



"Это требует нашей совместной работы над программой экономической помощи Украине, которая позволит нам осуществить подготовку к подписанию Соглашения", - сказал Янукович, добавив, что такая программа должна стать результатом общих усилий Украины и ЕС.



"Уверен, в результате этой работы будут сняты существующие противоречия, что позволит подписать Соглашение и двигаться определенным стратегическим путем европейской интеграции без серьезных потерь для экономики Украины", - добавил Президент.

Напомним, на саммите в Вильнюсе Украина не подписала с ЕС никаких документов, в том числе, Соглашения об ассоциации.

Ряд лидеров стран Евросоюза уже выразили свое разочарование по этому поводу.