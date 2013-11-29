Евромайдан могут разогнать, а Тимошенко вернут в колонию - оппозиция

В ближайшее время Юлия Тимошенко может вернуться из больницы в колонию. Кроме того, планируется силовой разгон Евромайдана.

Об этом заявил один из лидеров "Батькивщины" Александр Турчинов, передает "Украинская правда".

"По нашей информации, полученной из Администрации Президента, принято решение, несмотря на то, что ситуация с состоянием здоровья (Тимошенко – прим. ред.) не разрешена, а также на то, что срочная операция сделана не была, лидера оппозиции планируют вернуть в казематы Качановской колонии", - заметил он.

Он также добавил, что руководство колонии получило указание "использовать заключенных для протестов против Юлии Тимошенко".

Турчинов напомнил, что Тимошенко продолжает голодовку, и поэтому ее перевод в колонию лишит экс-премьера возможности лечиться, а потому оппозиция расценивает это как применение пыток.

Также в оппозиции заявили о подготовке силового разгона Евромайданов.

По словам Турчинова, именно с этой целью провластный митинг организован именно на Европейской площади.

"Они монтируют сцену как можно ближе к Майдану для создания конфликтов и прямых противостояний между свезенными людьми и молодежью, по зову сердца пришла на Майдан Независимости", - заявил Турчинов.

"В их интересах – создать как можно больше напряжения и опасных ситуаций, чтобы активно задействовать подразделения внутренних войск и МВД для того, чтобы силой прекратить активные действия оппозиции и общественности", - добавил заместитель лидера "Батькивщины".

Напомним, акции сторонников евроинтеграции Украины начали собираться 21 ноября - в день, когда стало известно о решении Кабмина приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации.