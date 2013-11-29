Янукович назвал пять шагов, которые ЕС мог бы сделать навстречу Украине

Президент Украины Виктор Янукович назвал пять шагов, которые Евросоюз мог бы сделать, чтобы облегчить Киеву вопрос ассоциации с ЕС.

Об этом он заявил на заседании Саммита инициативы "Восточное партнерство" в Вильнюсе, передает УНИАН.

"К сожалению, в последнее время Украина оказалась один на один с серьезными финансово-экономическими проблемами. Поэтому уже сегодня мы нуждаемся в решительных шагах наших европейских партнеров навстречу Украине", - подчеркнул глава государства.

По его словам, основными направлениями могли бы стать разработка и реализация программ финансово-экономической помощи с использованием всей мощи Евросоюза.

В частности, Янукович предложил следующие шаги:

"Первое – разблокирование программ бюджетной секторной поддержки ЕС, выделение ресурсов макрофинансовой помощи. Второе. Действенная поддержка со стороны международных финансовых институтов. В этом контексте Украина заинтересована в скорейшем возобновлении эффективного взаимодействия на приемлемых условиях с МВФ и Всемирным банком. Третье. Пересмотр Евросоюзом торговых ограничений по отдельным позициям украинского экспорта, в том числе введенных еще в прошлом веке. Четвертое. Рассчитываем на активное участие ЕС и международных финансовых институтов в модернизации украинской газотранспортной системы как ключевого элемента европейской энергетической сети, а также обеспечении всеми надлежащими средствами и механизмами Европейского Союза энергетической независимости Украины.

Надеемся на пересмотр позиции стран-членов ЕС относительно строительства экономически необоснованных мощностей по транспортировке природного газа в Европу в обход Украины. Пятое. Отдельной важной составляющей этой работы должен стать согласованный план действий с целью снятия противоречий и урегулирования проблем в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией и другими членами Таможенного союза, которые связываются с созданием зоны свободной торговли между Украиной и ЕС", - заявил украинский президент.

Также он добавил что "был бы благодарен за вашу поддержку в вопросе начала соответствующего сотрудничества в формате Украина - ЕС – Россия".

Он также отметил, что "период после Вильнюса дополнительные усилия будут нужны и на других направлениях нашего взаимодействия с целью еще более амбициозного приближения государств-партнеров к Евросоюзу".

По его словам, среди таких направлений безусловным приоритетом является безвизовый режим. Уверен, что наиболее показательным шагом, который бы свидетельствовал, что ЕС в действительности готов открыть для нас свои двери, стало бы введение без промедлений безвизового режима для граждан Украины. В свою очередь, мы готовы как можно быстрее завершить выполнение соответствующего Плана действий. Рассчитываем на понимание, поддержку и солидарность со стороны ЕС в этом крайне важном вопросе".

"В завершение хочу еще раз подчеркнуть: Украина четко придерживается своего европейского выбора. А следовательно, рассчитывает на солидарность и поддержку со стороны Европейского Союза, его государств-членов, а также стран-партнеров", - заявил Янукович.

Напомним, на саммите в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. Более того, не была подписана даже Декларация о намерениях сторон.