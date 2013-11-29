Советник Президента рассказал, когда Украина может подписать Соглашение об ассоциации

Ближайшей возможностью для Украины и Европейского Союза подписать Соглашение об ассоциации будет саммит Украина-ЕС, запланированный на март 2014 года.

Об этом заявилзаявил советник президента Украины Андрей Гончарук, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос агентства, когда будет подписано Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, он сказал: "Ближайшей возможностью будет саммит Украина-ЕС, который планируется на начало марта 2014 года".

Советник президента выразил надежду, что к тому времени совместная рабочая группа отработает все противоречивые вопросы.