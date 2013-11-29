Евромайдан пообещал новый план действий уже сегодня

Организаторы Евромайдана объявили всеобщее собрание на Майдане Независимости – в 19:00 будет предложен дальнейший план действий в связи с провалом Украины на Вильнюсском саммите.

Об этом сообщили в оргкомитете Евромайдана, передает "Украинская правда".

При этом организаторы также пообещали, что "акция будет носить мирный характер".

Также они потребовали "от Президента лично гарантировать безопасность людей, которые присоединятся к митингу".

В то же время организаторы обратились в милицию с требованием обеспечить порядок и не допустить провокаций.

На митинге планируют выступить представители оргкомитета, лидеры оппозиционных сил – Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок, студенты, общественные деятели и артисты.

Напомним, на Вильнюсском саммите Украина, вместо Соглашения об ассоциации с ЕС парафировала всего один документ - Договор о совместном использовании воздушного пространства.

Отдельно стоит отметить, что не была подписана даже Декларация о намерениях Украины и Евросоюза.