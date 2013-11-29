В центре Киева собрались 5 тысяч "титушек", избиты журналисты и милиционеры

В пятницу, 29 ноября, начала накаляться ситуация вокруг киевского Евромайдана. В центре города среди митингующих за евроинтеграцию ходят молодчики с железными трубами, оснащенные государственной символикой. Кроме того, в Мариинском парке собрались около 5 тысяч спортсменов-"титушек".

Об этом со ссылкой на очевидца сообщает "Украинская правда".

"Я увидел их возле кофейного аппарата, люди с железными трубами – у одного она выпала из рукава и уже не было смысла скрывать. Их много", - сказал свидетель событий.

"У всех одинаковые черные железные трубы, тяжелые", - подчеркнул он. По его словам, некоторые из этих молодчиков – внутри толпы на Европейской площади, другие пошли в сторону Майдана Независимости и "очень организованно разошлись, веерно" – одни влево, другие вправо, "все с символикой государственной"

"Сфотографировал человек 8, но их много… Все молодые, обычные "титушки". Они везде – и в "Глобусе", и в переходе, слились с толпой (протестующих)", - добавил собеседник.

Кроме того возле Мариинского дворца журналистам "Громадського телебачення" Дмитру Гнапу и Якову Любчичу разбили камеру и избили. У журналистов также забрали флешку. По словам журналистки Екатерины Аврамчук, милиционеры возле Верховной Рады отметили, что ничем не смогут помочь и посоветовали обходить "титушек" десятой дорогой.

Об этом сообщается на странице "Громадського телебачення" ​​в Facebook.

Избитый журналист Дмитрий Гнапп пришел на эфир "Громадського телебачення" и рассказал, что возле Мариинского дворца находятся 5 тысяч "титушек".

Кроме того, Гнап рассказал, что "титушки" избили также двух милиционеров. По его словам, избитые журналисты нашли двух милиционеров, которых попросили помочь. Но, когда они подошли к Мариинскому дворцу, "титушки" избили и этих милиционеров.

Кроме того милицейское руководство, которое затем разыскали журналисты, пообещало избитым милиционерам увольнение. Потому что их, мол, предупреждали не трогать "титушек".

Гнапп в прямом эфире обратился к министру МВД с требованием немедленно разобраться в ситуации и вернуть правоохранительные органы к выполнению своих обязанностей.

Он и оператор Яков Любчич поделились подробностями инцидента: "Перед президентским дворцом огромная группа "титушек", готовых идти на Майдан. Когда мы спросили, что вы здесь делаете, ответа не было".

"Они стоят колоннами - вся площадь перед Мариинским дворцом. Мы многое видели, но это произвело впечатление", - говорит Гнап.

Ранее "Главред" сообщал, что 24 ноября во время проведения акции Евромайдан в Киеве, возле Администрации Президиента и Верховной Рады собралось около 2 тысяч "титушек", которые довольно агрессивно вели себя в отношении журналистов

Фото, видео: Mytiok1980, @TukvaSociopat