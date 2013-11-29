Реакция ЕС на провал Украины: названы новые сроки Ассоциации, а с Россией будут говорить

29 ноября 2013, 14:38

Европейские лидеры продолжают говорить, что двери в Европу для Украины открыты.

Переговоры на саммите в Вильнюсе

Лидеры ЕС после провала Украины на саммите в Вильнюсе, где не были подписаны не только Соглашение об ассоциации, но и никакие другие документы, заявили, что двери в Европу для Киева остаются открытыми. В то же время, президент председательствующей в Евросоюзе Литвы Даля Грибаускайте назвала возможный срок возвращения к вопросу об Ассоциации - 2015 год.

Комментируя ситуацию с Украиной, президент Европейского Совета Герман ван Ромпей отметил, что ЕС готов помогать ей готовиться к подписанию соглашения и бороться против давления со стороны России, сообщает "Украинская правда".

"Мы не смогли подписать сегодня соглашение, но двери еще открыты. Сегодня подписания нет, потому что оно отложено. Мы надеемся, что рано или поздно Украина будет готова подписать соглашение. Мы продолжаем диалог, чтобы мы смогли работать для выполнения критериев, которые должна выполнить Украина, мы готовы помогать и поддержать технически в переговорах с международными финансовыми организациями", - сказал он.

"Мы продолжаем идти рядом с Украиной по дороге к подписанию соглашения… Мы не можем поддаваться на внешнее давление, в частности, со стороны России", - подчеркнул ван Ромпей.

В свою очередь, президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу снова заявил, что для Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС не может быть трехстороннего формата переговоров с участием России.

"Трехсторонние переговоры для нас неприемлемы. Мы провели переговоры и парафировали Соглашение с Украиной, и когда ты подписываешь двусторонние соглашения, вмешательство третьей стороны неприемлемо. Для двустороннего соглашения между ЕС и Украиной не может быть трехстороннего формата", - подчеркнул Баррозу.

А президент Литвы Даля Грибаускайте подчеркнула, что ЕС надеется, что Украина изменит свое решение до 2015 года.

"Мы надеемся, что до саммита в Риге Украина примет все свои решения, которые будут полезны самой Украине", - сказала она.

Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, сказала, что Европа будет говорить с Россией о том, чтобы перед Украиной не ставился выбор "или-или".

"Мы как Европейский Союз должны поговорить с Россией, чтобы избежать подхода "мы или они" в отношении Украины. Это займет много времени, и здесь как раз роль для Германии, которую она может сыграть. Двери для Украины остаются открытыми. Европа и в дальнейшем будет предоставлять Украине газ. От Украины зависит, когда она будет готова предпринять шаг вперед. Мы имеем условия, которые выдвигаются к членам Союза. Мы не можем допустить ситуации, чтобы к Украине не было никаких требований", - цитирует Меркель УНИАН.

Также канцлер Германии подчеркнула, что процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации может занять достаточно много времени. "Временных рамок нет. Этот исторический процесс может тянуться долго", - сказала она.

Меркель, кроме того, выразила разочарование тем, что усилия Германии направленные на то, чтобы бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко выехала на лечение за границу.

Напомним, Президент Виктор Янукович в Вильнюсе заявил, что Украина готова подписать Соглашение об ассоциации в ближайшей перспективе, и добавил, что ЕС мог бы сделать пять шагов навстречу Киеву.

Больше о саммите в Вильнюсе и евроинтеграционном провале Украины читайте в спецтеме "Главреда".

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