Италия назвала отказ Украины от ЕС исторической ошибкой

Отказ от подписания Соглашения об ассоциации ЕС, о чем на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе заявил Президент Виктор Янукович, может стать исторической ошибкой для Украины.

Однако Европа обязана предоставить Киеву свободу выбора и найти баланс в отношениях с Москвой. Об этом заявил итальянский премьер Энрико Летта в Вильнюсе по итогам саммита, сообщает "РИА Новости – Украина".

"Мы были близки, создали все условия для подписания (Ассоциации – Ред.), но потом произошла пауза, которая внесла изменения. Я встречался с Президентом Виктором Януковичем и сказал ему, что дверь для Украины в ЕС остается открытой и отказ подписать соглашение об ассоциации с ЕС после всей подготовки было исторической ошибкой", - сказал он.

По его словам, Украина и Европа имеют очень много общего, поэтому Италия намерена активизировать работу в направлении сближения Киева и ЕС во время своего председательства в Евросоюзе во второй половине 2014 года.

"Очевидно, что мы должны избегать того, чтобы такие страны как Украина были обязаны делать альтернативный выбор, разрывая отношения с другим партнером. Необходимо найти совместимость между отношениями ЕС и Украины, а также Украины и России", - добавил Летта.

Ранее "Главред" сообщал, что в Вильнюсе Янукович подтвердил намерение Украины подписать Соглашение об ассоциации уже в ближайшей перспективе. Он также напомнил, что Украина и Евросоюз уже более шести лет идут непростым курсом переговоров и поиска компромиссов. Президент уверен, что на этом пути осталось сделать лишь несколько решающих шагов.

Больше о том, что происходит на саммите "Восточного партнерства" читайте здесь.

Фото: tourdnepr.com