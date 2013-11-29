Олексій Гарань: Росія хоче поглибити протистояння в Україні

На сайті "Главред" відбувся чат із науковим директором Школи політичної аналітики Національного університету "Києво-Могилянська академія", професором політології Олексієм Гаранем. Спілкуючись із читачами, він прокоментував непідписання Угоди про асоціації з Євросоюзом у Вільнюсі, розповів, які наслідки це матиме, коли Україна зможе знову повернутися до євроінтеграції, які перспективи матиме Євромайдан, чого тепер варто чекати з боку Росії, а також чи боїться чинна влада протестів.

Подаємо стенограму чату з Олексієм Гаранем.

RayaOdessa: Доброго дня, пане Олексію. Питання: 1. Чи Можна було підписати Асоціацію без вступу до ЗВТ з ЄС? 2. Чи є аналіз нашого Кабміну по кожній статті ЗВТ? 3. Чи Ви особисто читали повний текст Угоди про Асоціацію з додатками? Дякую, за відповіді.

Олексій Гарань: Текст Угоди з усіма додатками проаналізований на сайті Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігоря Бураковського. Додатків багато, по секторах, і їх мають аналізувати експерти, що вони і зробили. Я читав політичну і загальну частину, тобто ті речі, де я є експертом. Я вважаю, що кожен має відповідати за ту частину, де він є фахівцем.

Для нашої влади якраз пряником була ЗВТ, вони хотіли саме її, а не політичної частини, яка передбачає імплементацію верховенства права. Але, зрештою, документ є комплексним, і сам ЄС не хотів його розривати, як це було у випадку з іншими країнами, в тому числі з Молдовою і Грузією.

Arkadij: Олексію Васильовичу, 1) чи підсиляться тепер протестні настрої українців, варто очікувати більш активного і агресивного майдану? 2) Як би ви оцінили те, як європейські політики відреагували на Януковича, його рішення та слова, як прокоментували? Як це можна розшифрувати з точки зору дипломатії?

Олексій Гарань: Я хотів би, щоб Майдан був більш активний, але не агресивний. Я сподіваюся, що сьогодні вийде ще більше українців, ніж у неділю. Власне від того, скільки вийде людей, залежить подальший розвиток подій. Очевидно, що вплинути на непідписання Угоди ми вже не можемо, тим не менше, євромайдани врятували репутацію України у світі, і саме тому Євросоюз вирішив не закривати двері перед нами. Це правильно. Влада – це одне, а країна, народ – інше.

Вихід на Майдан – це свідчення пробудження українського суспільства від апатії, і ми маємо розуміти, що є ситуації в історії і в нашому житті, коли ми маємо висловити свою позицію, незалежно від кінцевого результату. Ми маємо бути чистими перед власним сумлінням. І ще, хоч як парадоксально, Євромайдан – це ще "палочка-виручалочка" Януковичу у його стосунках із Путіним, тому що він дозволяє Януковичу не йти на вимоги Путіна. Тобто, наш Президент може казати: "Я б і хотів, так ви ж бачите, що там на вулицях коїться". Так що Майдан вже дав результат.

Karambol: На який термін тепер відкладається питання підписання Угоди про асоціацію з ЄС?

Олексій Гарань: Оптимістично – до лютого, коли відбудеться черговий саміт Україна-ЄС. Песимістично – до нового президента.

Karambol: Вже й Вільнюс сказав, що асоціацію з нами не підпишуть. Що далі? Що змушений буде робити Майдан, розійтись і змиритися з відсутністю бодай якихось результатів?

Олексій Гарань: Все залежить від того, скільки людей вийде сьогодні і в неділю. Якщо мало, тоді треба поступово згортати акцію, перегрупуватися, вчитися на помилках, готуватися до нових. Якщо багато, то тоді ситуація може перейти в нову якість. Тобто, ще раз повторюся – все залежить від кількості людей на Майдані.

Novoross: Ваше отношение к возврату в избирательные бюллетени графы "против всех"?

Олексій Гарань: Позитивне. Інакше частина "противсіхів" лишається дома, і це дає можливість для фальсифікації їхніх голосів.

Novoross: Согласно ст.5 Конституции Украины, "единственным источником власти Украине является народ". Так почему, когда принимается судьбоносное решение по выбору вектора развития Украины, Президент и депутаты узурпировали право выбора вектора и категорически отказываются проводить всеукраинский референдум, чтобы узнать мнение большинства граждан Украины по этому вопросу?

Олексій Гарань: Ми маємо також думати про політичні наслідки. Ми не маємо поглиблювати протистояння в країні. Це те, чого від нас хоче Росія. На євроінтеграцію українці дали мандат політичним партіям у минулому і нинішньому парламенті. Згідно з міжнародним і нашим правом, угоди про асоціацію не потребують референдумів. Коли буде поставлено питання про інтеграцію безпосередньо до ЄС, тоді референдум буде обов'язковим.

Novoross: Как вы считаете, подделка документов – это уголовное преступление или политическое деяние?

Олексій Гарань: Треба діяти по закону.

konraD: Як ви оцінюєте дії та поведінку опозиції під час Євромайдану? Чи зробила вона все від неї належне, чи використала повною мірою шанс Майдану?

Олексій Гарань: І опозиція, і громадянське суспільство показали, що вивести людей на вулицю можуть. Очевидно, що цього недостатньо. Треба думати далі, мислити стратегічно. Гасла про те, що можна обійтися без політики, є нерозумінням політико-суспільних явищ і вкидаються Банковою, яка намагається посварити політиків і громадянське суспільство. Одне має доповнювати друге. Треба вчитися співпраці.

konraD: За вашим прогнозом, як надалі складатимуться українсько-російські відносини? Чи можна з боку РФ у відповідь на непідписану асоціацію чекати кроків назустріч?

Олексій Гарань: Росія може піти на поступки в короткостроковій перспективі, але не стратегічно. Ця гра буде ризикованою не тільки для країни, а й для самого Януковича. На жаль, Янукович вкотре пав жертвою своїх фобій (і щодо Європи, і щодо Тимошенко, і щодо майбутніх виборів), на яких вдало зіграв Кремль, який в черговий раз провів спецоперацію проти України. Хтось в Росії, а, може, й в Україні, отримає зірочки Героя Росії.

konraD: Наскільки український глава держави боїться і дослухається до майданів? Чи насправді мають вони хоча б якийсь вплив на його позицію?

Олексій Гарань: Боїться!!! Але не дослухається. Він не може зрозуміти, чому люди вийшли у 2004-му, і чому вони виходять зараз. І це його фатальна помилка. Майдан має значення для нас самих і для того, щоб зрозуміти, яким чином ми можемо позбутися подібних політиків.

polit_ua: Що тепер – після непідписання? Посилення тиску з боку Росії, чи взагалі вступ до Митного союзу, чи знову зовнішня політика зведеться до балансування між Європою та Росією?

Олексій Гарань: Янукович до Митного союзу не хоче, бо розуміє всі небезпеки. Але тиск з боку Росії, безумовно, буде. З іншого боку, Янукович втратив довіру з боку європейських політиків. Це очевидно, що з такою людиною важко домовлятися. Тому Янукович буде прагнути маневрувати, але він буде в непростій ситуації. На жаль, у даному випадку його особисті інтереси, пов'язані з короткостроковою допомогою з боку Росії, переважили інші.

Prokop: Как вам подписание на саммите соглашения об ассоциации представителями общественности?

Олексій Гарань: Тут є дві складові. Одна – символічна, і її, очевидно, не треба переоцінювати. А друга – позиція української громадськості, яка завжди відстоювала свою думку щодо євроінтеграції і намагалася підштовхувати і владу, і опозицію.

Геннадий Сергиенко: Пане Олексію,влада ось три роки не припиняє повторювати,що, мовляв, Тимошенко підписала кабальний договір. А чи була у неї альтернатива,чи, може, не у Путіна, а у неї був газовий вентиль? Чи зміг би Путін в ті часи заморозити Україну? Якщо так, що б зробили з нею голодні, холодні, розлючені шахтарі, яких би обов'язково завезла ПР у Київ для розправи над Тимошенко?

Олексій Гарань: Ви абсолютно правильно все розумієте. Був страшенний тиск. Ще й нерозуміння з боку Європи. Інша річ, що радники і юристи Тимошенко "недовичитали" контракт, і там, очевидно, можна було змінити деякі формулювання. Я думаю, що це наука для всіх нас, не тільки для Тимошенко.

Cfyz: Прочитал статьи на"Украинской правде", Ланового и Осланда. Ситуация довольно пессимистическая социального устройства и экономики Украины.Вы – преподаватель политологии в университете. И, наверно, вы должны преподавать студентам о пропаганде и агитации.К чему это? На мой взгляд, все оппозиционные политики вообще не занимаются этими делами. Они сосредоточились на парламентской работе и считают это основным, вроде их все видят, все слышат, и этого достаточно. И в этом их большая ошибка, собственно говоря, и партии под лидера не предполагают в широких массах пропаганду и агитацию. Сотворить такую картинку своего лидера, как в УДАРЕ Кличко, и думают достаточно. А вот Осланд сказал, что пока народ не поймет экономическую выгоду. И вот оппозиция постоянно говорит лозунгами про то, что надо свалить режим, а вот экономических выкладок, почему его надо свалить, нет. Народ мало понимает, почему его надо свалить, а что получит народ в экономическом плане. Вот высокая коррупция в правительстве Януковича, а где анализ, что вот за год правительство украло из бюджета столько-то денег (оппозиция должна вести счет, реальный, о коррупции в правительстве), то можно было бы поднять зарплаты бюджетникам на такую-то сумму, пенсии – на такую сумму. И это надо довести до всех граждан Украины, то есть вести пропаганду и агитацию в этом направлении, чего оппозиция, на мой взгляд, не делает. Вы их не научили?

Олексій Гарань: Я викладаю академічну політологію, а не політичну пропаганду. Все, про що Ви говорите, правильно, і про це пишуть серйозні видання і серйозні оглядачі. Інша річ, що на телеекранах і на ток-шоу панує популізм, і це цілеспрямована кампанія, яку ведуть ті, хто володіють мас-медіа і діють за вказівками Банкової. А так, безумовно, потрібні і політологічна, і економічна просвіта. На жаль, під це не виділяють ні кошти, ні час в ефірі.

Cfyz: Как вы думаете, может, Тимошенко лучше было уехать в 2010 году и не испытывать судьбу? Янукович ее выталкивал за границу, а она – нет, и вот так бесславно все, может,и закончится. Не будет возни возле Евросоюза – забудут и о Тимошенко. Мне кажется, она переоценила роль своей личности в украинской истории. И, как по мне, вся украинская история, начиная с 1991 года, это фарс, который заканчивается комедией. Нет государства.

Олексій Гарань: Тимошенко не зробила так, як зробив Янукович у 2004 році. Як політик вона вчинила правильно. Можливо, вона дійсно переоцінила свої сили і недооцінила те, що режим буде просто плювати на закон і право. Але я з Вами не згоден, що українська історія з 1991 року – це фарс. Це я Вам кажу як викладач порівняльної політології. Є траєкторія розвитку, яка показує, що ми попри все ближчі за політичною культурою до Європи, ніж Росія. Інша річ, що наша влада за всіх президентів не використовує ті шанси, які відкриваються. Але повторюся: є траєкторія розвитку в напрямку до Європи, і з цієї точки зору режим Януковича є зигзаг-історією. Історія – нелінійна, і такі зигзаги, іноді навіть більш драматичні, ми знайдемо в історії всіх країн.

Cfyz: Смотрел "интервью" (нет, интервью эту пародию назвать нельзя: пять журналистов, такие самые продвинутые, слушали президента, почему нельзя в Евросоюз). Скажите, это такой формат, что президенту нельзя задавать неудобных вопросов? Шустер чуть из трусов не выскочил от величия своей миссии вести это шоу. Даже присвоил титул Януковичу – "отец народов", что даже Янукович увидел здесь подвох и косо посмотрел на Шустрика.На вопрос о Тимошенко Янукович ответил, что пусть идет в суд и там доказывает.Вопрос. Почему журналисты не сказали президенту, что 90% населения Украины не верит в украинские суды по причине их коррупционности и неправосудности, что Европейский суд по правам человека признает любое решение украинского суда как нарушающее права человека на честный суд и будет требовать ее освобождения? Вот почему они на передачах такие принципиальные и смелые, а здесь, как в театре,изображают из себя восковых фигур. Просьба: не отвечайте – спросите у них.

Олексій Гарань: Я думаю, вони все розуміють, але поводять себе в рамках, які для них визначені. На жаль.

Cfyz: Как дальше жить, к чему все эти потрясения, Евросоюзы, когда народ – статисты на их празднике жизни?

Олексій Гарань: Висновок з 2004 року: коли на Майдані не 150 тисяч, а більше, влада з нами рахується. Другий висновок з 2004 року: недостатньо захистити свій вибір, а треба контролювати владу щоденно. Сподіваюся, що ми з вами здатні вчитися на наших помилках.

Odessit: Чому Піховшик так за ПР і Януковича? Колись же був нормальним журналістом!

Олексій Гарань: Колись був, десь до кінця 90-х. На плівках Мельниченка він говорить Кучмі: "Я – солдат партії". Я думаю, що на таких людей діють і гроші, і певні психологічні зміни, з'являються великі спокуси, перед якими важко встояти. Зрештою, ці спокуси з'являються перед кожним із нас майже щодня.

Миша Моцный: Як, на вашу думку, розгортатимуться вибори 2015 року?

Олексій Гарань: Буде задіяний масштабний сценарій розколу країни і маніпуляцій, фальсифікацій. Влада вже показала, як вона буде діяти. Протиотрута єдина – єдність опозиції, єдність опозиції і громадянського суспільства, здатність захистити свій вибір. Банально, але так.

Иван Франко: Здравствуйте, Алексей! Собственно, у меня нет вопроса, я просто хочу выразить Вам благодарность и уважение за честность, смелость и прямоту, когда вы ставите на место всяких "практиков" и, простите за резкость, быдло пиховшикское. С уважением, Борис.

Олексій Гарань: Дякую за розуміння. Бо це насправді непросто, коли на цих ток-шоу немає можливості нормально висловитися. А слово мають такі, як чечетови, піховшеки, колесніченки, чаленки.

Odessit: Чому Ви не скажете Колесніченку Вадиму про його тещу, яку Апеляційний суд Черкаської області на виїзному засіданні виправдав фактично незаконно? Адже це подвійні стандарти. А він говорить, що перед законом всі рівні! Крім його тещі?

Олексій Гарань: Я ж все-таки академічний політолог. Хоча згадати його тещу іноді підмиває. :)

Odessit: Добрий день! У Вас є відчуття, що регіонали просто кинули українських громадян?

Олексій Гарань: Ви праві. Що ж тут можна додати, на жаль. Інша річ, що ми маємо бути достатньо сильними, щоб протидіяти "кидалам" і виводити їх на чисту воду.