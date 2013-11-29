В центре Киева молодчики забросали журналистов камнями и палками

В пятницу, 29 ноября, в центре Киева произошел еще один инцидент с участием "братков". Они забросали палками и камнями в съемочную группу "5 канала".

При этом в Мариинском парке остается несколько сотен "титушек", сообщает 5 канал.

Милиции рядом не видно. В настоящее время "5-й канал" пытается от столичной милиции получить комментарий по поводу избиения и вообще действий этих крепких парней.

Ранее "Главред" сообщал, что в Мариинском парке "титушки" избили двоих журналистов и милиционеров, попытавшихся вмешаться в конфликт.

Фото: 5.ua