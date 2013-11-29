Тимошенко обратилась к студентам Евромайдана: прошу не останавливаться

Юлия Тимошенко обратилась к студентам, вышедшим на Евромайдан протестовать против остановки евроинтеграции Украины. Экс-премьер, в частности, поблагодарила молодежь за участие в акции, и призвала не останавливаться.

"Благодаря вам сейчас в Украине происходит настоящее чудо. Вы вдохнули в украинское общество жизнь, зажгли гордость в сердцах всех ваших родителей по всей Украине. Наша гордость одновременно является и надеждой, что вы уже никогда - где бы вы ни были, кем бы в будущем не работали - не забудете этот Евромайдан. Хочется верить, что европейский выбор станет для вас философией жизни, вашей гражданской позицией навсегда", - говорится в письме, опубликованном на сайте Тимошенко.

"Сегодня вы сделали Евромайдан креативным, жизнерадостным, красивым, совершенно мирным. Такое впечатление, что вы своим особым языком просили Божьего Благословения, и оно взошло над Украиной и вдохновило весь мир на нашу поддержку. Вы похожи на пришельцев из других счастливых миров, которые сегодня меняют Украину, выхватывают ее из Средневековья. Ваше проевропейское восстание уже навсегда войдет в историю Украины так же, как студенческая забастовка на асфальте в 90-х годах, героизм студентов под Крутами, Помаранчевая революция, как обретение Украиной независимости", - сказала экс-премьер.

По ее мнению, студенты, выйдя на Евромайдан, "радикально поставили правящим политикам ультиматум, невольно вызвали надежды на положительный результат в сердцах миллионов проевропейских украинцев". В связи с этим, Тимошенко считает, что у молодых людей "появилась вполне взрослая историческая ответственность за дальнейшее развитие событий".

Также экс-премьер прокомментировала провал Украиной саммита в Вильнюсе, где не было подписано Соглашение об ассоциации и, в связи с этим, обратилась с призывом продолжать протесты.

"Что делать, когда Соглашение об ассоциации в Вильнюсе похоронено? Пойдете на пары, признав историческое поражение Украины? Это возможно, и все вас поймут и поддержат. Но в Украине останется значительно большая беда, чем неподписание соглашения - это стремительное становление примитивной, но жестокой и сильной диктатуры. Она уже в нашем доме вместе с монополиями на все, царскими дворцами, хамами-мажорами и полным истощением страны. Украину, нашу Украину, оставляют в Средневековье", - возмутилась Тимошенко.

По ее мнению, для молодых людей, если не продолжать протестов, есть только два выхода из ситуации: "Становиться единомышленниками или жертвами диктатуры (на выбор), или искать счастья в других странах мира".

"Но я не верю, что вы готовы оставить свою страну диктаторам. Это не нравоучение. Это совершенно конкретный вопрос, касающийся, в том числе, и вашей жизни. Да, речевки, слоганы, песни и танцы на Майдане - это красиво, это энергетически, это сильно, но что всем нам вместе делать после 29 ноября, когда на вашу да и нашу европейскую свободу просто наплевали? Вы, безусловно, сделаете так, как считаете правильным. Но я советую вам и прошу вас действовать и дальше, после 29 ноября, не останавливаться и добиваться мирным, но настойчивым путем или выполнения вашей воли (а это означает подписание соглашения), или немедленной смены власти конституционным путем. Сейчас в Украине ситуация так же сложна, как и под Крутами, и действовать надо ответственно и безотлагательно. Я уверена, что страна вас поддержит во всех ваших мирных методах борьбы", - обратилась Тимошенко к студентам.

Также она, отметив, что понимает подозрительное отношение молодежи к политикам, сказала, что в противостоянии с властью студентам "придется войти в единый союз с оппозиционными политиками".

"Я не буду заканчивать свое обращение к вам ни лозунгами, ни речевками. На карту поставлена ​​наша совместная жизнь. Просто попробуйте ее по-взрослому защитить всеми возможными силами", - добавила Тимошенко.

Напомним, на саммите в Вильнюсе Украина не подписала ни Соглашения об ассоциации, ни каких-либо других документов. Больше о провале украинской евроинтеграции читайте в спецтеме "Главреда".