Тимошенко обратилась к студентам Евромайдана: прошу не останавливаться

29 ноября 2013, 15:07

Экс-премьер рассказала студентам, как им стоит действовать дальше.

Юлия Тимошенко обратилась к студентам, вышедшим на Евромайдан протестовать против остановки евроинтеграции Украины. Экс-премьер, в частности, поблагодарила молодежь за участие в акции, и призвала не останавливаться.

"Благодаря вам сейчас в Украине происходит настоящее чудо. Вы вдохнули в украинское общество жизнь, зажгли гордость в сердцах всех ваших родителей по всей Украине. Наша гордость одновременно является и надеждой, что вы уже никогда - где бы вы ни были, кем бы в будущем не работали - не забудете этот Евромайдан. Хочется верить, что европейский выбор станет для вас философией жизни, вашей гражданской позицией навсегда", - говорится в письме, опубликованном на сайте Тимошенко.

"Сегодня вы сделали Евромайдан креативным, жизнерадостным, красивым, совершенно мирным. Такое впечатление, что вы своим особым языком просили Божьего Благословения, и оно взошло над Украиной и вдохновило весь мир на нашу поддержку. Вы похожи на пришельцев из других счастливых миров, которые сегодня меняют Украину, выхватывают ее из Средневековья. Ваше проевропейское восстание уже навсегда войдет в историю Украины так же, как студенческая забастовка на асфальте в 90-х годах, героизм студентов под Крутами, Помаранчевая революция, как обретение Украиной независимости", - сказала экс-премьер.

По ее мнению, студенты, выйдя на Евромайдан, "радикально поставили правящим политикам ультиматум, невольно вызвали надежды на положительный результат в сердцах миллионов проевропейских украинцев". В связи с этим, Тимошенко считает, что у молодых людей "появилась вполне взрослая историческая ответственность за дальнейшее развитие событий".

Также экс-премьер прокомментировала провал Украиной саммита в Вильнюсе, где не было подписано Соглашение об ассоциации и, в связи с этим, обратилась с призывом продолжать протесты.

"Что делать, когда Соглашение об ассоциации в Вильнюсе похоронено? Пойдете на пары, признав историческое поражение Украины? Это возможно, и все вас поймут и поддержат. Но в Украине останется значительно большая беда, чем неподписание соглашения - это стремительное становление примитивной, но жестокой и сильной диктатуры. Она уже в нашем доме вместе с монополиями на все, царскими дворцами, хамами-мажорами и полным истощением страны. Украину, нашу Украину, оставляют в Средневековье", - возмутилась Тимошенко.

По ее мнению, для молодых людей, если не продолжать протестов, есть только два выхода из ситуации: "Становиться единомышленниками или жертвами диктатуры (на выбор), или искать счастья в других странах мира".

"Но я не верю, что вы готовы оставить свою страну диктаторам. Это не нравоучение. Это совершенно конкретный вопрос, касающийся, в том числе, и вашей жизни. Да, речевки, слоганы, песни и танцы на Майдане - это красиво, это энергетически, это сильно, но что всем нам вместе делать после 29 ноября, когда на вашу да и нашу европейскую свободу просто наплевали? Вы, безусловно, сделаете так, как считаете правильным. Но я советую вам и прошу вас действовать и дальше, после 29 ноября, не останавливаться и добиваться мирным, но настойчивым путем или выполнения вашей воли (а это означает подписание соглашения), или немедленной смены власти конституционным путем. Сейчас в Украине ситуация так же сложна, как и под Крутами, и действовать надо ответственно и безотлагательно. Я уверена, что страна вас поддержит во всех ваших мирных методах борьбы", - обратилась Тимошенко к студентам.

Также она, отметив, что понимает подозрительное отношение молодежи к политикам, сказала, что в противостоянии с властью студентам "придется войти в единый союз с оппозиционными политиками".

"Я не буду заканчивать свое обращение к вам ни лозунгами, ни речевками. На карту поставлена ​​наша совместная жизнь. Просто попробуйте ее по-взрослому защитить всеми возможными силами", - добавила Тимошенко.

Напомним, на саммите в Вильнюсе Украина не подписала ни Соглашения об ассоциации, ни каких-либо других документов. Больше о провале украинской евроинтеграции читайте в спецтеме "Главреда".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Евромайдан Соглашение об ассоциации провал Тимошенко Студенты протесты ассоциация евроинтеграция
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять